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Mehmet Şimşek ekonomiyi kurtarır mı? Erdoğan ne yapar? Taha Akyol deli soruları sordu

Mehmet Şimşek ekonomiyi kurtarır mı? Erdoğan ne yapar? Taha Akyol deli soruları sordu

Taha Akyol, yeni kabinede ekonominin başına gelmesi beklenen Mehmet Şimşek'i yazdı. Küresel sermayeye güven vermek için Şimşek'e ihtiyaç olduğunu belirten Akyol, Erdoğan'ı işaret ederek, “Faiz sebeptir”den U dönüşü yapar mı?" diye sordu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın açıklayacağı kabinede Mehmet Şimşek'e ekonomi yönetimini vermesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin ardından "piyasa güvenini desteklemek için" Hazine ve Maliye Bakanı olarak Mehmet Şimşek'i atayabilir.

Türkiye’de uygulanan ekonomik modele ilişkin belirsizlikler nedeniyle uluslararası yatırımcılar, Ortodoks politikalara geri dönüş beklentisi içinde. Peki bu mümkün mü? Yeni dönemde Şimşek'in yetkilerinin ne olacağı da merak konusu.

Erdoğan ne yapar?

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, "Mehmet Şimşek?" başlıklı yazısında belirsizliğe dikkat çekti. "İki husus son derece önemli. Cumhurbaşkanı Şimşek’i neden çağırıyor, Şimşek ekonomiyi kurtarır mı?" diye soran yazar şu ifadelere yer verdi:

"Mehmet Şimşek dürüst, vatansever ve birinci sınıf bir ortodoks iktisatçıdır fakat yüzü yumuşaktır. Çatır çatır yetki pazarlığı yapmış mıdır? Rivayet muhtelif… Yetkileri ne olursa olsun ne kadar zaman ve ne ölçüde müdahalesiz çalışır, bilmiyorum.

Çünkü, yine değerli iktisatçılar olan Naci Ağbal ve Lütfi Elvan örneği var önümüzde. Çok iyi başlamışlardı, göstergeler iyi işaretler vermeye başlamıştı… Görevden alındılar, Kavcıoğlu ve Nebati getirildiler.

Şimşek’e niye ihtiyaç var? Küresel sermayeye güven vermek için… Bloomberg yazarı Ghosh, geniş yetkiler verilmez, gerekli kurumsal reformlar yapılmazsa, Şimşek’in güven yaratmayacağını yazdı. Hatta güven oluşturmak için anayasada değişiklik yapmasını ileri sürdü. Yatırımcıyı inandırmak böylesine zor.

Merhum Kemal Derviş’in Türkiye’yi ayağa kaldıran 2001 reformları gibi yapısal reformlar lazım. Fakat Erdoğan yetkilerinin böyle sınırlanmasına razı olur mu? “Faiz sebeptir”den U dönüşü yapar mı?

Bakalım… Her zaman yazıyorum; hukukun üstünlüğü, kurallar kurumlar yönetimi, rasyonel iktisat, geleneksel dış politika."

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