BIST 5.116
DOLAR 20,88
EURO 22,57
ALTIN 1.329,36
HABER /  DÜNYA

Endonezya "altın vize" programını başlatacak

Endonezya "altın vize" programını başlatacak

Endonezya hükümeti, ülkeyi çalışmak için daha cazip hale getirmeyi amaçlayan "altın vize" programını başlatacağını duyurdu.

Abone ol

Asia News Network'ün haberine göre, Turizm Bakanı Sandiaga Uno, "altın vize" programının daha fazla yabancı işçi ve yatırımcıyı ülkeye çekme konusunda çığır açabileceğini söyledi.

Ülkeyi çalışmak için daha cazip hale getirmeyi amaçlayan uygulama kapsamında yabancılara 10 yıla kadar oturma izni verilebileceğini belirten Uno, teknik detayların henüz netleşmediğini anlattı.

Uno, "Altın vize, dijitalleşme, sağlık, araştırma ve teknoloji alanlarında kaliteli yetenekleri çekmek için yakında başlatacağımız yeni bir program. Bu program, dijital göçebeler ve girişimciler gibi daha fazla yabancıyı yatırım yapmak için ülkeye çekerek çığır açacak." dedi.

Endonezya, yılbaşında "ikinci ev" vize programını yürürlüğe koymuştu.

İkinci ev vize programı, yabancılara vizelerinin olması ve Endonezya'daki banka hesaplarında yaklaşık 130 bin dolar bulundurduklarını veya lüks mülkiyetlerinin olduğunu kanıtlamaları durumunda 10 yıla kadar oturum izni başvurusu yapma imkanı veriyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Eczacıbaşı Dynavit, Laura Heyrman'la yollarını ayırdı
Eczacıbaşı Dynavit, Laura Heyrman'la yollarını ayırdı
Belçika'da geçen yıl 7 binin üzerinde ayrımcılık vakası belirlendi
Belçika'da geçen yıl 7 binin üzerinde ayrımcılık vakası belirlendi
Emekli bayram ikramiyesi zamlı mı ödenecek 2023 ne zaman yatar?
Emekli bayram ikramiyesi zamlı mı ödenecek 2023 ne zaman yatar?
İç Anadolu ve Marmara Bölgesi için gök gürültülü sağanak uyarısı
İç Anadolu ve Marmara Bölgesi için gök gürültülü sağanak uyarısı
Bloomberg duyurdu: Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanabilir
Bloomberg duyurdu: Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanabilir
İstanbul merkezli suç örgütüne operasyon! 20 şüpheli yakalandı!
İstanbul merkezli suç örgütüne operasyon! 20 şüpheli yakalandı!
Türk Telekom’dan mobil müşterilerine yüksek hızlı fiber internet kampanyası
Türk Telekom’dan mobil müşterilerine yüksek hızlı fiber internet kampanyası
Çağlar Söyüncü'nün yeni takımı belli oldu! Teknik direktör resmen açıkladı
Çağlar Söyüncü'nün yeni takımı belli oldu! Teknik direktör resmen açıkladı
İş Bankası tarımda karbon ayak izi ölçümünü başlattı
İş Bankası tarımda karbon ayak izi ölçümünü başlattı
2023 VIRTUS Global Oyunları'nda mücadele edecek özel sporcular, Fransa'da
2023 VIRTUS Global Oyunları'nda mücadele edecek özel sporcular, Fransa'da
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un 4. derbisi
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un 4. derbisi
İYİ Partili eski yönetici evinde ölü bulundu, ölüm nedeni...
İYİ Partili eski yönetici evinde ölü bulundu, ölüm nedeni...