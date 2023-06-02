Belçika'da geçen yıl 7 binin üzerinde ayrımcılık vakası belirlendi

Belçika'da 2022'de 7 binin üzerinde ayrımcılık vakası kayıtlara geçerken bunlardan büyük çoğunluğunun ırkçılığa dayalı olduğu bildirildi.

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Ayrımcılıkla mücadele alanında çalışan bağımsız kamu kuruluşu Belçika Eşit Fırsat Merkezinin 2022 raporuna göre, 11,5 milyon nüfuslu ülkede geçen sene 7 bin 310 ayrımcılık vakası kaydedildi.

Belçika makamları bunların yalnızca yüzde 25'ine karşılık gelen 1887 olay hakkında soruşturma başlattı.

"Irkçı taciz" olarak adlandırılan, kişinin ulusal veya etnik kökenine dayalı olarak dolaylı veya açık şekilde ayrımcılığa uğraması vakaları en sık bildirilen ayrımcı davranış türü olarak kayıtlara geçti. Bu konuda 735 dava açıldı.

"Kutuplaşan bir toplumla karşı karşıya kalan Eşit Fırsat Merkezi, artan nefret söyleminden endişe duyuyor." denilen raporda, bu tür vakalara toplumun her kesiminden insanın maruz kalabileceği, dijitalleşme, yapay zeka gibi olguların bu tür vakaların yayılmasında rol oynadığı vurgulandı.

Belçika'da ayrımcılık söylemleri, siyasette de karşılık buluyor. Aşırı sağcı Flaman bölgesi partileri N-VA ile Vlaams Belang, hükümet koalisyonunda yer almasa da önemli sayıda destekçiye sahip. Söz konusu partiler, düzenledikleri kampanyalar ve gösterilerle de adlarından söz ettiriyor.