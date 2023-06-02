İbn Haldun'un Mukaddime'si, yeniden düzenlenerek basıldı

İbn Haldun'un "Mukaddime"si, özüne dokunulmadan, yeniden düzenlenerek okuyucunun beğenisine sunuldu.

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Timaş Yayınlarından yapılan açıklamaya göre, eseri daha önce "Mukaddime/ Evrensel Tarihe ve Sosyal Bilimlere Giriş" adıyla tercüme eden mütercim-yazar Cemal Aydın, yeni bir çalışmaya imza attı.

Okuyucuyla buluşturulan "Mukaddime'nin Özü" adlı kitapta önemini kaybeden bölümler çıkarıldı, geçerliliğini ve güncelliğini koruyan bölümler bir araya getirildi.

Sıkılmadan ve zevkle okunabilmesi amacıyla hazırlanan eserde, 14. yüzyılda yaşayan İbn Haldun'un bugünün insanına yönelik mesajları öne çıkarıldı.

"Kesinlikle özet veya özetleme yapmadım"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cemal Aydın, Mukaddime üzerinde çok fazla çalıştığını belirterek, "Hayli ter döktüğüm ve onca emek verdiğim için açık ve net olarak gördüm ki, Mukaddime'nin bazı başlıklarını günümüz insanı okumak istemez, istese de sıkılır ve yarıda bırakır. Mukaddime'nin Özü, asla Mukaddime'nin özeti değildir. Kesinlikle özet veya özetleme yapmadım. Mutlaka okunması gereken yerleri aldım, okunmasının hiçbir faydası olmayan kısımlarını attım. Attığım yerlerde nelerden bahsedildiğini de köşeli parantez içinde belirttim." ifadelerine yer verdi.

Kitapta İbn Haldun'u İbn Haldun ve Mukaddime'yi Mukaddime yapan bütün başlıkları bir araya getirdiğinin altını çizen Aydın, "Aldığım yerleri hiç dokunmadan İbn Haldun'un yazdığı şekliyle aktardım. O yüzden Mukaddime'nin Özü'nü okuyan bir kimse, gönül rahatlığıyla ve kendinden emin olarak Mukaddime'yi okuduğunu söyleyebilir." değerlendirmesinde bulundu.

"Mukaddime'yi çok daha fazla kişi okuyacak"

Cemal Aydın, eser üzerinde daha önce buna benzer bir çalışma yapılmadığını vurgulayarak, "İlk defa denendi fakat bundan sonra sanırım İslam dünyasında da Batı aleminde de benim hazırladığım 'Mukaddime'nin Özü' dikkate alınarak benzer çalışmalar yapılacaktır." ifadesini kullandı.

Kitap için yazdığı önsözde, İbn Haldun'un ruhunu da şad ettiğini belirten Aydın, "Mukaddime'nin Özü sayesinde İbn Haldun'un Mukaddime'sini bundan böyle çok daha fazla kişi okuyacak ve çok daha fazla kişi onun görüşlerinden yararlanacak." şeklinde görüşlerini dile getirdi.

Timaş Yayınları'ndan çıkan, altı bölümden oluşan 624 sayfalık eserin tam tercümesinin bütün bölümleri ve numaralanmış bütün konu başlıkları okuyucunun istifadesine sunuldu.