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Çağlar Söyüncü'nün yeni takımı belli oldu! Teknik direktör resmen açıkladı

Çağlar Söyüncü'nün yeni takımı belli oldu! Teknik direktör resmen açıkladı

Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone, Çağlar Söyüncü'yü transfer ettiklerini resmen açıkladı. Simeone, "Çağlar ile çoktan imzayı attık. Gelecek sezon aramıza katılacak ve savunmamızı güçlendirecek" dedi.

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Leicester City, 2015/2016 sezonundaki rüya şampiyonluğun ardından bu sezon küme düştü. Çağlar Söyüncü, teknik direktör Brendan Rodgers ile yaşadığı sorunlar nedeniyle sezonun büyük bölümünde kenarda beklemek zorunda kaldı. Leicester'ın küme düşmesi sonrası, Rodgers'ın o dönemki kararı tartışmalara konu oldu. 

A Milli oyuncunun yeni sezondaki adresinin Atletico Madrid olması bekleniyordu. Madrid ekibinin teknik direktörü Diego Simeone, transferi resmen açıkladı. 

"Çoktan imzayı attık"

Bir İspanyol radyo kanalına konuşan Simeone; "Çağlar ile çoktan imzayı attık. Gelecek sezon aramıza katılacak ve savunmamızı güçlendirecek. Çağlar'ın dışında Uruguaylı stoper Mourino'yu da sezon öncesinde izleyip test edeceğiz. Onun hakkında da iyi şeyler duyduk." dedi. 

Oyuncusu Carrasco hakkında da konuşan Arjantinli teknik direktör "Carrasco'nun Barcelona opsiyonu var. Bu onun kariyeri için çok iyi olur. Eğer ayrılacak olursa, onun için en iyisini dilerim." sözlerini sarfetti. 

Anlaşma 4 yıllık deniyor

İspanyol medyasına göre, bu hafta sonu sona erecek La Liga sezonunun ardından Atletico Madrid'in 27 yaşındaki milli futbolcu ile 4 yıllık anlaşmaya vardığı duyurulacak.

Sözleşmesi sezon sonu bitiyordu

Söyüncü 2018 yazında Freiburg'dan Leicester'a 21 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti. Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan oyuncunun takımıyla sözleşmesi bu sezon sonunda sona eriyordu.

Çağlar Söyüncü, bu sezon Leicester adına 7 Premier Lig maçında oynadı ve 1 gol kaydetti. 

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