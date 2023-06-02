Ev kadınlarına bayram harçlığı ödenecek mi, kaç para verilecek- 2023?

Dini bayramlardan ikincisi olan kurban bayramı 28 Haziran'da başlıyor. Bayram öncesi Erdoğan'ın seçim vaadlerinden olan ev hanımlarına bayram harçlığı ödemesi kurban bayramında ödenecek mi sorusu gündemde. 1000 lira olan bayram harçlığı ödemesi için son görüşmeler yapılıyor.

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Hiçbir geliri olmayan ve en az bir çocuğu olan ev hanımlarına devlette 1000 liralık bayram harçlığı ödemesi yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı geçtiğimiz günlerde ev hanımlarına da 1000 liralık bayram harçlığı ödemesi yapılacağını duyurmuştu. Bunun üzerine bayram yaklaşırken ihtiyaç sahibi ev hanımları araştırmaları hızlandırdı.

1000 liralık bayram ödemesini hangi ev hanımları alacak şartlar ne? Öncelikle bayram harçlıkları 500 ile 1000 lira arasında değişecek. En önemli şartlar arasında ev hanımın hiçbir geliri ya da sigortası olmamalı ayrıca en az 1 çocuğu da olmalı. Bu şartları taşıyan ev hanımları 1000 liralık bayram ikramiyesi için hemen e devlet üzerinden başvuru yapabilirler. Ödemeler ise PTT'den arefe gününe kadar yapılacak.

1000 TL bayram harçlığı için başvurular neler?

T.C vatandaşı olmas

Arazisi ve tapusu olmaması

Sigortası olmaması

Düzenli geliri olmaması

En az bir çocuğu olması

Ödemeler nereden alınacak?

İhtiyaç sahibi ev hanımına gerekli ödeme PTT aracılığıyla yapılacak. Başvurmak isteyen muhtaç durumdaki ev hanımı belirli şartları taşıyorsa başvurusu onaylanacaktır.

Öncelikle ihtiyaç sahibi ev hanımın e devlet aracılığı ile başvuru formunu gerekli ve uygun şekilde doldurması gerekiyor. Böylece ev hanımlarına 1000 lira bayram ikramiyesi için başvuru süreci tamamlanmış olur. Ödemeler ise kurban bayram öncesi en geç arefe günü PTT'den alınacak.