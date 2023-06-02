Öğrenci bayram harçlığı ikramiyesi 2023 kurban bayramında ödenecek mi?

2023 yılında kurban bayramı 28 Haziran'da başlayacak. Kurban bayramı yaklaşırken emekliler kadar öğrenciler de heyecanlı. Ramazan bayramında 1000 liralık bayram harçlığı öğrencilere ödenmemişti. Peki, 1000 TL bayram harçlığı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, e-devlet üzerinden mi? İşte, Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı başvuru ve ödeme tarihleri

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin 2023 seçim vaatleri arasında yer alan öğrencilere bayram parası son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Tutarının 1000 TL olacağı öngörülen öğrencilere bayram ikramiyesi ile ilgili detaylar Kurban Bayramı'na sayılı günler kala araştırılmaya başlandı. Yükseköğretim öğrencileri başta olmak üzere ortaöğretim ve ilköğretim öğrencileri 1000 TL bayram harçlığı başvurusu ve şartları için sorgulamalarına hız kazandırdı. Peki, 1000 TL bayram harçlığı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, e-devlet üzerinden mi? İşte, Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı başvuru ve ödeme tarihleri hakkında ayrıntılı bilgiler…

Öğrencilere ne kadar bayram ikramiyesi ödenecek?

Üniversite öğrencilerine tıpkı emeklilerde olduğu gibi dini bayramlarda yılda iki kez bayram ikramiyesi verilecek.

Bayram harçlığı ödeme tarihleri

Üniversite öğrencilerine verilmesi planlanan bayram harçlığı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Henüz ikramiye ücreti ve ödeme tarihleri takvimi belli olmadı.

Ancak emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ödemeler yapılıyor.

Öğrencilere ödenecek bayram ikramiyelerinin de benzer şekilde Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılması bekleniyor.