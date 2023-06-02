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Meclis'e ziyaretçi yasağı! Protokole dahil kişiler ile davetiye gönderilen izleyiciler hariç...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Meclis'e ziyaretçi yasağı! Protokole dahil kişiler ile davetiye gönderilen izleyiciler hariç...

 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Andiçme törenleri nedeniyle Meclis'e bugün ve yarın ziyaretçi alınmayacak.

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TBMM İçtüzüğü hükümleri gereğince bugün TBMM Genel Kurulunda 28. Dönem Milletvekili Andiçme Töreni yapılacak. Buna göre, saat 12.30'da TBMM Atatürk Anıtı önünde tören yapılacak ve saat 14.00'te TBMM Genel Kurulu toplanacak.

Protokole dahil kişiler ile davetiye gönderilen izleyiciler

Tören nedeniyle, protokole dahil kişiler ile davetiye gönderilen izleyiciler dışında TBMM'ye ziyaretçi kabul edilmeyecek.

TBMM Genel Kurulunda Anayasa hükümleri gereğince yarın da Cumhurbaşkanı Andiçme Töreni yapılacak. Tören nedeniyle protokole dahil kişiler ile davetiye gönderilenler dışında Meclis'e ziyaretçi alınmayacak.

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