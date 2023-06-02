Milli triatloncular, İspanya'da madalya mücadelesi verecek

Olimpik ve paratriatlon milli takımı sporcuları, İspanya'da düzenlenecek 2023 Avrupa Triatlon Şampiyonası'nda yarışacak.

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Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Madrid'deki organizasyonda yarın milli paratriatlet Uğurcan Özer, mücadele edecek. Şampiyonada Sinem Xisca Tous ve Gültigin Er ile Enes Kızılcık ise pazar günü yarışacak.

Bu arada Federasyon Başkanı Bayram Yalçınkaya ile Federasyon Merkez Hakem Kurulu Başkanı Bayezid Bozacıoğlu, Avrupa Triatlon Birliği Genel Kuruluna katılacak.