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Galatasaray maçının yabancı hakemi belli oldu

Galatasaray maçının yabancı hakemi belli oldu

Galatasaray bu akşam kritik bir maça çıkacak. Sarı kırmızılılar Adana Demir deplasmanına konuk olacak. Kritik maçın yabancı VAR hakemi de belli oldu...

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Süper Lig'in 34. haftasının açılış maçında Galatasaray bu akşam Adana Demirspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Saat 20:00'de başlayacak ve Bahattin Şimşek'in düdük çalacağı karşılaşmanın VAR hakemi de belli oldu.

Maçın hakemi belli oldu

Buna göre Adana Demirspor-Galatasaray maçında VAR hakemi olarak Portekizli Andre Narciso görev alacak. Müsabakanın AVAR hakemleri ise Emre Kargın, Deniz Caner Özaral ve Alper Ulusoy.

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