Galatasaray maçının yabancı hakemi belli oldu

Galatasaray bu akşam kritik bir maça çıkacak. Sarı kırmızılılar Adana Demir deplasmanına konuk olacak. Kritik maçın yabancı VAR hakemi de belli oldu...

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Süper Lig'in 34. haftasının açılış maçında Galatasaray bu akşam Adana Demirspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Saat 20:00'de başlayacak ve Bahattin Şimşek'in düdük çalacağı karşılaşmanın VAR hakemi de belli oldu.

Maçın hakemi belli oldu

Buna göre Adana Demirspor-Galatasaray maçında VAR hakemi olarak Portekizli Andre Narciso görev alacak. Müsabakanın AVAR hakemleri ise Emre Kargın, Deniz Caner Özaral ve Alper Ulusoy.