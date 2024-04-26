İYİ Parti'de kurultay öncesi yeni karar! Sosyal medyadan duyurdular

27 Nisan'da gerçekleştirilecek 5. Olağanüstü Kurultayı'nın hazırlıklarını tamamlayan İYİ Parti, kongrenin yapılacağı salona seyirci alınmayacağını duyurdu.Abone ol
İYİ Parti, 27 Nisan'da ATO Congresium'da düzenlenecek 5. Olağanüstü Kurultayı'nda salona seyirci alınmayacağını duyurdu.
İYİ Parti'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:
"Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in katılımlarıyla İYİ Partimizin 5. Olağanüstü Kurultayını;
27 Nisan Cumartesi, 11.00'de, ATO Congresium, Çankaya, Ankara'da gerçekleştiriyoruz...
Kurultay Organizasyon Komitemizin aldığı karar uyarınca salonumuza delegelerimiz, il, ilçe ve belediye başkanlarımız haricinde seyirci alınmayacaktır. Saygılarımızla..."