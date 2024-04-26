Korhan Berzeg’i arama çalışmalarına ara verildi: Kemik parçaları bulunmuştu

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, yaklaşık bir yıl önce sabah yürüyüşüne çıktıktan sonra kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'e ait olduğu düşünülen kıyafet, kemik parçaları ve kişisel eşyaların bulunduğu bölgede arama çalışmalarına ekipler bir süreliğine ara verdi.

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Geçtiğimiz Haziran ayında evinden sabah yürüyüşüne çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 83 yaşındaki ekonomist Korhan Berzeg ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmıştı. Gönen Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Berzeg’e ait olduğu değerlendirilen kemik ve kıyafet parçaları ile kimlik ve banka kartlarının bulunduğu dere yatağında jandarma ekipleri yoğun bir arama faaliyeti gerçekleştirdi.

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Korhan Berzeg’in, köpeği “Tina” ile birlikte evinden ayrıldığı 17 Haziran 2023 tarihinden bu yana Gönen’e bağlı Armutlu Mahallesi ve çevresinde süren aramalar, son olarak mahalle sakinlerinin 23 Nisan’da Armutlu'ya 3,5 kilometre uzaklıkta bulduğu kemikler ve kişisel eşyalarla yeni bir boyut kazandı. Buluntular, dere yatağında yoğun orman örtüsü içinde detaylı bir inceleme altına alındı.

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Jandarma, 6 Asayiş Timi, 3 Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), bir İstihbarat Timi, 3 Asayiş Komando unsuru ve kadavra tespit köpekleri de dâhil olmak üzere toplam 59 personelle bölgede geniş çaplı bir arama gerçekleştiriyor. Araştırmalar, kadavra tespit köpeklerinin sayısının artırılmasıyla daha da genişletildi.

Korhan Berzeg'e ait olduğu değerlendirilen kıyafet ve kemik parçaları ile kişisel eşyaların bulunduğu bölgede ekipler çalışmalarına ara verdi. Çalışmaların bu sabah tekrar başlayacağı öğrenildi.

Korhan Berzeg’in kayboluşunu takip eden süreçte, eşi Angela ve kızı Nisa Berzeg de Gönen ilçesine gelerek DNA örnekleri verdi. DNA testleri, bulunan kemik parçalarının Korhan Berzeg’e ait olup olmadığını belirleyecek.

Korhan Berzeg’in köpeği Tina ise 29 Ağustos’ta sağlıklı ve bakımlı bir şekilde bulunmuştu. Tina’ya takılan GPS cihazı ile yapılan izlemelerin herhangi bir sonuca ulaşmadığı kaydedildi.