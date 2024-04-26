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Selçuk Bayraktar paylaştı! TB3'ten bir büyük başarı daha

Selçuk Bayraktar paylaştı! TB3'ten bir büyük başarı daha

Türkiye, savunma sanayiinin göz bebeklerinden olan insansız hava aracı teknolojisinde attığı adımlar ile tüm dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor.

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Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3'ün yüksek irtifa sistem tanımlama ve performans uçuş testini başarılı bir şekilde tamamladığına ilişkin görüntüleri yayınladı. Bayraktar TB3'ün toplamdaki uçuş süresi de 295 saate ulaştı.

Baykar tarafından yerli ve milli imkanlar ile üretilen Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracı başarılı testlerini sürdürüyor.

Yapılan açıklamada Bayraktar TB3'ün yüksek irtifa sistem tanımlama ve performans uçuş testini başarıyla tamamladığı ve toplam uçuş süresinin 295 saate ulaştığı ifade edildi.

"Türk havacılığının altın çağı"

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3'ün bu başarısını, "Türk havacılığının altın çağı" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Bayraktar TB3, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk SİHA olacak.

Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 için 2024 yılı içinde TCG Anadolu gemisinde testlere başlanmasını planladıklarını açıklamıştı.

Bayraktar TB3'ün sahip olacağı kabiliyetler bu sınıftaki İHA'lar açısından da önemli bir yenilik olacak.

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