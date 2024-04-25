BIST 9.717
DOLAR 32,53
EURO 34,99
ALTIN 2.438,01
HABER /  DÜNYA

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız, Guterres'e atama mektubunu takdim etti

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız, Guterres'e atama mektubunu takdim etti

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, atama mektubunu BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e takdim etti.

Abone ol

Büyükelçi Yıldız için Guterres'in makamında tören düzenlendi. Guterres'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın selamlarını ileten Yıldız, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi olarak atanmaktan ve kendisiyle çalışacak olmaktan duyduğu gururu dile getirdi.

Yıldız, "Türkiye, çok taraflılığın merkezi olan BM'ye büyük önem atfediyor ve BM gündemine katkı sunuyor." dedi.

"Gazze'deki gelişmeler ışığında küresel haykırış ve insanlığın sesini dile getirdiğiniz için Türk halkı size minnettar." diyen Daimi Temsilci Yıldız, saygılarını sunarak atama mektubunu Genel Sekreter Guterres'e iletti.

"Türkiye ve BM arasındaki ilişki her alanda çok özel"

Guterres ise "Türkiye ile BM arasındaki ilişki her alanda çok özel." ifadesini kullanarak özellikle ikili işbirliğinin değerine dikkati çekti.

Ukrayna, Afrika ülkeleri ve Orta Doğu'daki işbirliğine çok büyük değer verdiklerini aktaran Guterres, "Sizin varlığınızla işbirliğinin daha da derinleşeceğinden eminim." dedi.

Guterres ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakan Hakan Fidan'a saygılarını iletti.

Törenin ardından Yıldız ve Guterres ikili görüşmeye geçti.

ÖNCEKİ HABERLER
BM: Gazze'deki toplu mezarlara ilişkin delillerin muhafaza edilmesi önemli
BM: Gazze'deki toplu mezarlara ilişkin delillerin muhafaza edilmesi önemli
İstanbul'dan acı haber: Bir polisimiz şehit oldu
İstanbul'dan acı haber: Bir polisimiz şehit oldu
Halk otobüsü şoförü talebini reddettiği yolcu tarafından bıçaklandı
Halk otobüsü şoförü talebini reddettiği yolcu tarafından bıçaklandı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Türkiye Sahalara Döndü
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Türkiye Sahalara Döndü
Diyarbakır Barosu petrol arama çalışmalarının iptali için dava açtı
Diyarbakır Barosu petrol arama çalışmalarının iptali için dava açtı
Dünya Bankası: Merkez Bankaları dikkatli olmalı
Dünya Bankası: Merkez Bankaları dikkatli olmalı
Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin "sözde komutanı" Tekirdağ'da tutuklandı
Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin "sözde komutanı" Tekirdağ'da tutuklandı
Çad'ın ABD güçlerini ülkeden çıkaracağı iddia edildi
Çad'ın ABD güçlerini ülkeden çıkaracağı iddia edildi
Galatasaray'da şok! Yıldız isim Adana Demirspor deplasmanı kadrosunda yok!
Galatasaray'da şok! Yıldız isim Adana Demirspor deplasmanı kadrosunda yok!
Filistin Sağlık Bakanlığı uyardı: Gazze'deki hastanelerde jeneratörler duracak
Filistin Sağlık Bakanlığı uyardı: Gazze'deki hastanelerde jeneratörler duracak
Fernando Muslera'nın emekliliği resmen açıklandı
Fernando Muslera'nın emekliliği resmen açıklandı
Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile görüştü