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Fernando Muslera'nın emekliliği resmen açıklandı

Fernando Muslera'nın emekliliği resmen açıklandı

Fernando Muslera'nın milli takımdan emekli olduğunu açıklayan Uruguay Milli Takımı, veda videosu paylaştı.

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Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın yeni sözleşmesini uzattığı Fernando Muslera, milli takım kariyerini noktaladığını söylemişti..

Uruguay Milli Takımı'ndan açıklama geldi.

Milli takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, deneyimli eldivenin milli takım kariyerini sonlandırdığı resmen açıklandı.

"Uruguay Futbol Federasyonu sana çok teşekkür ediyor"

Uruguay Milli Takım hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

Fernando Muslera, 133 maç, dört Dünya Kupası ve 2011 Copa América zaferinin ardından Uruguay Milli Takımı'ndan emekli olduğunu açıkladı. Uruguay Futbol Federasyonu sana çok teşekkür ediyor.

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