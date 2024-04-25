Gazze'de yaralanan İsrail askeri sayısı 1584’e yükseldi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ni karadan işgal süreci başlattığı 27 Ekim’den bu yana 327’si ağır olmak üzere yaralanan asker sayısının bin 584’e çıktığını duyurdu.

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İsrail ordusu tarafından yayınlanan raporda, “Geçen yıl 27 Ekim'de başlayan kara harekâtından bu yana bin 584 asker yaralandı.” ifadeleri kullanıldı.

Raporda, yaralılardan 321'inin durumunun ağır olduğuna dikkat çekilerek, 24'ü ağır olmak üzere 247 askerin hala hastanelerde tedavisinin sürdüğü vurgulandı.

Aynı raporda, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 260’ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 604 askerinin öldüğü bilgisine yer verildi.

İsrail 202 gündür Gazze'de katliam yapıyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlayan saldırıları 202 gündür devam ediyor.

Kara işgali, abluka ve ağır bombardımanın devam ettiği 360 kilometrekarede sıkışmış 2,3 milyon Filistinli, ağır bir insanlık felaketi yaşıyor.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki eylemleri Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçlamasıyla yargılanmasına yol açtı.

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinde İsrail'in kara işgali ve saldırılarını sürdürmekteki ısrarı, Hamas'ın ise kalıcı bir ateşkes talep etmesi müzakerelerin tıkandığı noktalar olarak gösteriliyor.

1,9 milyondan fazla Filistinli zorla göç ettirildi

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 24 binden fazlası kadın ve çocuk 34 binden fazla Filistinli öldü.

Sağlık sisteminin çökmek üzere olduğu bölgede 77 binden fazla yaralı var, 7 bin kadar kişinin de kayıp olduğu aktarılıyor. Gazze Şeridi içinde 1,9 milyondan fazla Filistinli ise zorla göç ettirildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden 25 Mart'ta geçen "ateşkes kararı" hiçe sayılarak İsrail ordusunun saldırıları devam etti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni ortadan ikiye bölen koridora yeni bir saldırı başlattığını açıklamıştı.

Uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen İsrail makamları, 1,5 milyon kadar Filistinlinin sığındığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a saldırı başlatılacağı söylemini sürdürüyor.