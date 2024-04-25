BIST 9.711
DOLAR 32,51
EURO 34,91
ALTIN 2.446,48
HABER /  GÜNCEL

O anne hakkında soruşturma! 10 aylık bebeğini yola bıraktığı iddia edilmişti

O anne hakkında soruşturma! 10 aylık bebeğini yola bıraktığı iddia edilmişti

Karabük'te henüz 10 aylık bebeğini, yol kenarına bırakarak terk ettiği iddia edilen kadın için soruşturma başlatıldı.

Abone ol

Karabük'te, 10 aylık bebeğini yola bıraktığı iddia edilen anneyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir annenin 10 aylık bebeğini yola bırakmasıyla ilgili basında ve sosyal medyada yer alan haberlere ilişkin çalışma başlattı.

Olayla ilgili müşteki A.S, 2 çocuğunun annesi, dini nikahlı eşi E.H'nin çocuklara kötü davrandığını, olay günü küçük çocuğunu yere attığını öne sürdü.

A.S, E.H'den şikayetçi olurken kontrolleri yapılan 2 çocuk, savcılık talimatıyla anneye teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğince anne hakkında tahkikat başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Altının kilogram fiyatı yükseldi ne kadar oldu? En çok işlem yapanlar...
Altının kilogram fiyatı yükseldi ne kadar oldu? En çok işlem yapanlar...
MİT'in istihbarat desteğiyle terör örgütü DEAŞ'ın iki sözde sorumlusu yakalandı
MİT'in istihbarat desteğiyle terör örgütü DEAŞ'ın iki sözde sorumlusu yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 ülkenin büyükelçisini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 ülkenin büyükelçisini kabul etti
Dilan Polat kızı ile ilgili talebine jandarma izin vermedi, duruşma boyu ağladı
Dilan Polat kızı ile ilgili talebine jandarma izin vermedi, duruşma boyu ağladı
Savaş Ay'ın miras davası sonuçlandı
Savaş Ay'ın miras davası sonuçlandı
TCMB'den TL mevduatı destekleyecek adım faiz oranı yükseltildi
TCMB'den TL mevduatı destekleyecek adım faiz oranı yükseltildi
Konya'da Yeniden Refah Partili belediye başkanı, partisinden istifa etti
Konya'da Yeniden Refah Partili belediye başkanı, partisinden istifa etti
Bercelona ve Xavi Hernandez'den sürpriz karar
Bercelona ve Xavi Hernandez'den sürpriz karar
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin biletleri satışa çıktı
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin biletleri satışa çıktı
Ancelotti'den Arda Güler açıklaması yarınki Real Sociedad maçında oynayacak mı?
Ancelotti'den Arda Güler açıklaması yarınki Real Sociedad maçında oynayacak mı?
Bakan Mehmet Özhaseki'den, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yanıt
Bakan Mehmet Özhaseki'den, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yanıt
Havalar ısındı kabus hortladı! Hemen bunu yapın
Havalar ısındı kabus hortladı! Hemen bunu yapın