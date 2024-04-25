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Bercelona ve Xavi Hernandez'den sürpriz karar

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bercelona ve Xavi Hernandez'den sürpriz karar

İspanya'nın Barcelona takımının son üç sezondur teknik direktörü olan Xavi Hernandez, sözleşmesinde öngörüldüğü gibi 1 yıl daha görevinde kalma kararı aldı.

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Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta ile dün akşam başkanın evinde uzun süren bir toplantı yapan ve takımda bir sezon daha kalma kararı alan Xavi, Laporta ile birlikte bugün basın toplantısı düzenledi.

İlk konuşmayı yapan Laporta, "Xavi'nin teknik direktör olarak Barcelona'da kalmaya devam edeceğini sizlere duyurmanın mutluluğunu yaşıyorum. Geçmiş açıklamalarında ayrılmayı planladığını söylemişti ama dünkü görüşmemizde takıma ve projemize olan heyecanını bana iletti. Xavi'nin devam etmesi harika bir haber." dedi.

Laporta, "Kazanmaya devam etme hırsı artık daha rekabetçi. Takımı iyileştirmek için bazı değişiklikler yapılacak. Başarılı projelerde ve özellikle bu projede istikrar bir ilkedir. Xavi inkar edilemez bir Barselona hayranı. Biz de aynı şekilde düşünüyoruz. Analizlerimizi yaptığımızda Xavi her zaman Barcelona için en iyisi. En iyi kararın bu olduğuna, kulübe istikrar vereceğine eminiz." şeklinde konuştu.

Laporta ayrıca, kulübün ekonomisinin düzeltilmesi hedefinde doğru yolda ilerlediklerini, yeniden inşa edilen Nou Camp Stadı'na aralık ayında dönmeyi planladıklarını dile getirdi.

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