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Trendyol Süper Lig'de 34. hafta! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Trendyol Süper Lig'de 34. hafta! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak.

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Trendyol Süper Lig'de 34. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 27 Nisan Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Volkan Bayraslan yönetecek

Ligin 34. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın:

20.00 Yukatel Adana Demirspor-Galatasaray: Bahattin Şimşek

27 Nisan Cumartesi:

16.00 Kasımpaşa-Yılport Samsunspor: Halil Umut Meler

16.00 EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor: Murat Erdoğan

19.00 Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir: Atilla Karaoğlan

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş: Volkan Bayarslan

28 Nisan Pazar:

16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Mondihome Kayserispor: Ümit Öztürk

16.00 Corendon Alanyaspor-İstanbulspor: Muhammet Ali Metoğlu

19.00 Trabzonspor-Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu​​​​​​​

19.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü: Turgut Doman

29 Nisan Pazartesi:

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bitexen Antalyaspor: Kadir Sağlam

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