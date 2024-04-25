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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

LG’nin 2024 serisi LG OLED evo modelleri Türkiye’de ön satışa çıkıyor

LG’nin 2024 serisi LG OLED evo modelleri Türkiye’de ön satışa çıkıyor

LG Electronics Türkiye, en gelişmiş OLED teknolojisine sahip 2024 OLED evo TV serisini tüketicilerin beğenisine sundu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, LG Electronics’in resmi web sitesi üzerinden ön siparişe açılan seride LG OLED evo G4 ve C4 modelleri için özel bir kampanya da başlatıldı.

5 Mayıs'a kadar sürecek olan söz konusu kampanya kapsamında, seçili modelleri ön siparişle alan tüketicilere LG StanbyMe ekran veya GX Soundbar hediye ediliyor. Ayrıca, StandbyMe veya GX Soundbar için montaj ve kurulum hizmeti de ücretsiz olacak.

Yeni seride yer alan 83, 77 ve 65 inç büyüklüğündeki LG OLED evo G4 ve 83 inç LG OLED evo C4 modelleri, LG'nin yeni Alpha 11 AI işlemcisi ile donatıldı.


Geliştirilmiş yapay zeka performansı ile daha canlı ve gerçekçi görüntüler sağlayan TV'ler, her pikselin parlaklığını artırma özelliğine sahip Maksimum Parlaklık Artırıcı teknolojisi sayesinde, parlak ortamlarda dahi mükemmel görüntü kalitesi sunuyor.

LG Electronics Türkiye'nin sunduğu bu özel ön sipariş kampanyası, yalnızca LG'nin online mağazasında geçerli olacak.

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