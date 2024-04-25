BIST 9.722
DOLAR 32,57
EURO 34,98
ALTIN 2.422,96
HABER /  GÜNCEL

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda seferler 72 saat sonra normale döndü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda seferler 72 saat sonra normale döndü

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda üç gün önce meydana gelen aksaklığın giderilmesiyle seferler 72 saat sonra normale döndü.

Abone ol

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı Metro İstanbul'un önce "teknik arıza" olarak açıkladığı, sonrasında "zorunlu bakım çalışması" şeklinde nitelendirdiği, önceki gün ise "işletme saatleri dışında eğitim amaçlı kullanılan yolcusuz iki trenin teması"ndan kaynaklandığını bildirdiği problem 72 saat sonra çözülebildi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'mızda seferlerimiz normale dönmüştür." ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Türk Hava Yolları açıkladı: O seferler iptal!
Türk Hava Yolları açıkladı: O seferler iptal!
THY'nin yarın yapılacak bazı Fransa seferleri iptal edildi
THY'nin yarın yapılacak bazı Fransa seferleri iptal edildi
Abdullah Avcı oyuncusuna kızdı! "Oyundan atılması doğru karar"
Abdullah Avcı oyuncusuna kızdı! "Oyundan atılması doğru karar"
Trabzonspor 10 kişiyle Fatih Karagümrük'ü devirdi
Trabzonspor 10 kişiyle Fatih Karagümrük'ü devirdi
Hatay'da sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti
Hatay'da sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan ile Özel'in görüşmesine itiraz
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan ile Özel'in görüşmesine itiraz
İyi Parti kurultay için gün sayıyor: Hazırlıklar tamamlandı
İyi Parti kurultay için gün sayıyor: Hazırlıklar tamamlandı
Bahçeşehir Koleji Europe Cup'ı 2. bitirdi
Bahçeşehir Koleji Europe Cup'ı 2. bitirdi
ABD'nin 95 milyar dolarlık İsrail yardım paketinde Gazze'ye 1 milyar dolar ayrıldı
ABD'nin 95 milyar dolarlık İsrail yardım paketinde Gazze'ye 1 milyar dolar ayrıldı
Milli Savunma Bakanı Güler, Romanya'ya gitti
Milli Savunma Bakanı Güler, Romanya'ya gitti
Özgür Özel'e zor soru; İyi Parti oyları ile sadece CHP saflarına katılmak mı mübahtır?
Özgür Özel'e zor soru; İyi Parti oyları ile sadece CHP saflarına katılmak mı mübahtır?
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Özgür Özel ile görüştü
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Özgür Özel ile görüştü