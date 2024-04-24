İyi Parti kurultay için gün sayıyor: Hazırlıklar tamamlandı

Yerel seçimler sonrası olağanüstü kurultay kararı alan İyi Parti'de hazırlıklar tamamlanıyor.. Aday olmayacağını açıklayan Meral Akşener, koltuğu yeni genel başkana devredecek.

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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy oranı yüzde 19 seviyelerine yükselen İyi Parti, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Türkiye genelinde aldığı yüzde 3,77'lik oyla 6'ncı parti konumuna geriledi.

Yüzde 6'nın üzerinde oy kaybetti

Şehirler içerisinde sadece Nevşehir'de belediye başkanı çıkarabilen İyi Parti, 27 ilçede seçimlerde birinci parti çıktı.

Ancak bir önceki seçime göre yüzde 6'nın üzerinde oy kaybetti.

Akşener aday olmayacak

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, olağanüstü seçimli kurultayda aday olmayacağını ilan etti.

4 aday yarışacak

27 Nisan'da düzenlenecek kurultayda; Günay Kodaz, Mehmet Tolga Akalın, Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu genel başkanlık yarışında yer alacak.

Süreç işlerken, son hazırlıklar da tamamlandı.

Kurultay hazırlıkları tamamlandı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 27 Nisan Cumartesi günü yapılacak kongrenin yerinin de belli olduğunu duyurdu.

ATO Congresium’da gerçekleşen kongreye dair açıklamalarda bulunan Olgun, şu ifadeleri kullandı:

Organizasyon komitesi ve Genel Başkan adayları, Koray Aydın’ı temsilen Yetkin Öztürk, D.Musavat Dervişoğlu’nu temsilen Buğra Kavuncu, M. Tolga Akalın’ı temsilen Rıdvan Uz beylerin katılımlarıyla yapılan toplantıda, Aday temsilcilerince hiçbir şerh ve itiraz beyanında bulunulmaksızın varılan komite kararı üzerindeki ortak görüş doğrultusunda, Salonun fiziki şartları ve kapasitesi de dikkate alınarak; Kurultay delegeleri, İl, İlçe ve Belediye Başkanlarımız ile önceki dönem milletvekillerimiz dışında katılımcı davet edilmemesi kararlaştırılmıştır.

Partimize ve milletimize hayırlı olmasını dilerken İYİ Parti ailesi olarak Kurultayımıza gölge düşürecek herhangi bir çarpıtma ve provokasyona izin verilmemesini rica ederim.