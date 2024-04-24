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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Öğretmen atama rakamında uzlaştık

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Öğretmen atama rakamında uzlaştık

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarıyla ilgili "Önümüzdeki hafta kabine toplantısı olursa orada açıklanmış olacak. Biz rakamda uzlaştık zaten." dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarıyla ilgili "Önümüzdeki hafta kabine toplantısı olursa orada açıklanmış olacak. Biz rakamda uzlaştık zaten." açıklamasını yaptı.

"MÜMKÜN OLAN EN FAZLA SAYIDA ATAMA YAPMAK İSTİYORUZ"

Bakan Yusuf Tekin açıklamasında "AK Parti iktidarı döneminde yaklaşık şu an 1 milyon 100 bin öğretmenimizin 799 bin 517’si atandı. Yüzde 75’ini biz atamışız. Sayın Cumhurbaşkanımız da biz de mümkün olan en fazla sayıda atama yapmak istiyoruz, atama da yapacağız.

Bakan Tekin "2023 KPSS puanları heba olmayacak, biz atamalarımızı yapacağız." ifadelerini kullandı.

2 Haziran LGS takviminde bir değişiklik olmayacağını söyleyen Bakan Tekin, "Seçimlerin yenileneceği ilçelerde YSK ortak biçimde sınav takvimimize ve güvenlik tedbirlerine uygun şekilde sınavı yapabiliriz. Hiçbir sıkıntımız yok." 

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