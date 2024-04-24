Erdoğan çay sohbetine Fatih Erbakan'ı davet etmedi YRP'den fotoğraflı yanıt geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu'nda, siyasi parti liderleriyle çay içip sohbet etti. Çay buluşmasına Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan davet edilmedi. YRP Gençlik Kolları Başkanı Melih Güner ise"Tarih tekerrürden ibarettir" notu ile birlikte Necmettin Erbakan'ın bir fotoğrafını paylaştı.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda düzenlenen resepsiyona katılan Erdoğan, daha sonra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'la Tören Salonu'nun yanında bulunan Mermerli Salon'a geçti.

Salona CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile diğer siyasi partilerin temsilcileri de davet edildi.

Erdoğan burada, CHP Genel Başkanı Özel, TBMM Başkanvekili Celal Adan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve diğer siyasi parti temsilcileriyle çay içip sohbet etti.

Erbakan davet edilmedi

Görüşmeye, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise davet edilmedi. TBMM'de düzenlediği basın toplantısının ardından gazetecileri sorularını yanıtlayan Erbakan, konuyla ilgili bir soru üzerine, "Bize davet gelmedi. Bu, Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiridir. Bu olayın değerlendirmesini de aziz milletimize bırakıyoruz. Biz, kurulduğumuz günden bu yana milli görüş çizgisinde siyaset yapıyoruz, doğruya doğru yanlışa yanlış demeye devam edeceğiz. Doğrular milletin faydasına, yanlışlar da milletin aleyhine olan işlerdir. Ama bizden yanlışa da doğru deyin, bir noter makamı olun yaklaşımı bekleniyorsa, zaten bizim de orada durmamızın bir anlamı olmaz" ifadelerini kullandı.

Necmettin Erbakan fotoğrafıyla yanıt

YRP MKYK Üyesi ve Gençlik Kolları Başkanı Melih Güner de yaşananlar üzerine sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Güner, "Tarih tekerrürden ibarettir.. Çay koy keçeli... Yeniden başlıyoruz" notuyla birlikte, Refah Partisi'nin kurucusu eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın bir fotoğrafını paylaştı.