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Özgür Özel'den grup toplantısında 1 Mayıs çağrısı! Taksim'i açın

Özgür Özel'den grup toplantısında 1 Mayıs çağrısı! Taksim'i açın

CHP lideri Özgür Özel partisinin grup toplantısında çarpıcı açıklamalar yaptı. Özel, İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu’na rozet taktığı toplantıda, Taksim'in 1 Mayıs'a açılması çağrısında bulunan Özgür Özel, "İklim değişir" diye konuştu. Özel Çetin Doğan için de çağrıda bulundu.

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CHP lideri Özgür Özel, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. CHP lideri Özgür Özel, yerel seçimlerden birinci parti çıktıktan sonra partisinin Meclis’te kapalı olarak yaptığı grup toplantısında CHP’ye yeni milletvekillerinin katılabileceğinin sinyalini vermişti.

CHP'ye geçen vekil Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu'nu rozetini CHP lideri Özgür Özel taktı.

Özel, İstanbul 3. milletvekili Aslı Sibel Yanıkömeroğlu'na, "İstanbul 3. Bölgede zaten bir milletvekilinin 3. Bölgede çok eksikliğini hissediyorduk, depreme karşı verilecek çalışmalarda meclisteki yapıcı muhalefetimizde kendisine çok yük düşecek. Kendisini grubumuza hoş geldin diyorum" diyerek rozet taktı.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ayşe Hanım çağrımıza uydu ve baba evine geldi. Bugün buradan yerel seçimde sadece CHP'nin değil Türkiye ittifakının kampanyasını yürüttüğümüz için başlatmamıştık. Şimdi buradan tüm gençleri tüm kadınları Türkiye'de hangi siyasi görüşte olursa olsun artık umudun değişimde olduğunu, artık hep birlikte baba ocağına gelmenin, niye baba ocağının Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu parti olduğu için baba ocağı, çünkü başın sıkışınca dönebilirsin bilirsin ki çayı demlidir çorbası kaynamaktadır bacası tütmektedir, ben o bacağı tüttüren başta 81 ildeki il başkanıma, ilçe başkanlarıma kadın kollarından ilçe başkanlarına gençlik kollarına kadar yeni bir üye kampanyasını başlatıyoruz, hep birlikte baba ocağının kapılarını ardına kadar açıyoruz. CHP’ye üye olmayan ama ilgi duyan gençlere buradan sesleniyorum, gelin kaydolun siyaset yapın size çok ihtiyacımız var."

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