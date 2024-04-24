ABD Dışişleri Bakanı Blinken Çin'e gidiyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin davetiyle 24-26 Nisan'da Çin'i ziyaret edecek.

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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin davetiyle 3 günlüğüne Çin'e resmi ziyarette bulunacağı belirtildi. Blinken'ın ziyarette Wang ile "rekabet dışı ticaret ve sanayideki kapasite fazlası üretim dahil bir dizi ikili, bölgesel ve küresel sorun" görüşeceği öngörülüyor.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Blinken'ın ziyaretinde Wang ile "rekabet dışı ticaret ve sanayideki kapasite fazlası üretim dahil bir dizi ikili, bölgesel ve küresel sorun" görüşülecek

Çinli yetkililerin açıklamalarına göre Blinken'ın ziyareti son dönemde iki ülke arasındaki rekabetin sorumlu şekilde yönetilmesi, çatışmalardan ve hesap hatalarından kaçınılmasına yönelik "yoğun diplomasinin" parçası olduğunu aktardı.