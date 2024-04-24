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Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Suriye'nin kuzeyindeki terör operasyonları sürüyor. MSB'den yapılan açıklamada "Teröristlerin taciz atışları karşılıksız kalmıyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.

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