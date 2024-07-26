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Bingöl'deki deprem sonrası Naci Görür'den korkutan uyarı!

Bingöl'deki deprem sonrası Naci Görür'den korkutan uyarı!

Bingöl'de meydana gelen 4,2 büyüklüğünde deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

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Bingöl'de meydana gelen 4,2 büyüklüğünde deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Karlıova olan sarsıntı 11,88 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Bingöl Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Saat 18.27'de merkezi Karlıova olan 4,2 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. İlk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu olmamıştır. Allah milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadesi paylaşıldı.

Deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

"DEPREM KÜÇÜK AMA YERİ CAN SIKICI"

Naci Görür, şunları söyledi:

"Karlıova-Serpmekaya/Bingöl’de 4,1 deprem oldu. Deprem küçük ama yeri can sıkıcı. Hem KAF’a, hem DAF’a yakın. Her iki fayda da bu yörede deprem bekliyoruz. Buralara yakın yerlerde olan depremler faylardaki stres alanını değiştirebilir diye hep endişe ederiz."

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