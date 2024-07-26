Türkiye düşmanı Cem Özdemir: Döner Alman yemeğidir

Türkiye'ye düşmanlığı ile bilinen Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir, döner kebabın bir Alman yemeği olduğunu savundu.

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Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir, yine skandal bir açıklama yaptı.

Daha önce de benzer tutum ve davranışlar içinde olan Özdemir, bu sefer Türk yemeği olan döner kebabı hedef aldı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özdemir, dönerin bir Alman yemeği olduğunu iddia etti.

"Döner bir Alman yemeğidir"

Özdemir, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Döner kebap bir Alman yemeğidir. Burada nasıl hazırlanacağına ve yenileceğine herkes kendisi karar verebilmeli. Ankara'dan şartnameye gerek yok.