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İsrail güçlerinin TRT ekibine saldırısına CHP'den tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail güçlerinin Kudüs'te TRT ekibine yönelik saldırısını lanetleyerek, kameraman Ömer Avvad'a geçmiş olsun dileklerini iletti ve İsrail'in basın mensuplarına yönelik saldırılarına son vermesi gerektiğini belirtti.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail güçlerinin Kudüs'te TRT ekibine yönelik saldırısını lanetledi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'in, görevini yapan TRT Haber ekibine saldırısını lanetliyor, saldırıya uğrayan kameraman Ömer Avvad'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İsrail, gerçeklerin ortaya çıkması için Filistin'de görev yapan basın mensuplarına yönelik saldırılarına son vermelidir." ifadelerini kullandı.

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