Fenerbahçe'de ayrılık! Umut Nayir transferi açıklandı

Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe, Umut Nayir'in Konyaspor'a transfer olduğunu açıkladı.

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Fenerbahçe, Umut Nayir'in Konyaspor'a transfer olduğunu açıkladı.

Sarı-lacivertli takımdan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Umut Nayir Konyaspor’a transfer olmuştur. Umut’a bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz."

UMUT NAYİR'DEN AYRILIK AÇIKLAMASI

Diğer taraftan deneyimli golcü Umut Nayir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile sarı-lacivertli takımdan ayrıldığını duyurdu.

Umut Nayir'in açıklaması şu şekilde:

"Değerli Fenerbahçe camiası;

Bana gösterdiğiniz destek ve sevgi için herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi benim için kariyerimde yeni bir sayfa açma zamanı. Hoşça kalın."