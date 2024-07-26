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AFAD duyurdu: Peş peşe depremler!

AFAD duyurdu: Peş peşe depremler!

AFAD'ın açıklamasına göre önce Bingöl'de 4,2 şiddetinde, sonrasında ise Ege Denizi'nde 4,5 şiddetinde peş peşe iki deprem meydana geldi.

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Bingöl'ün Karlıova ilçesi 4,2 büyüklüğünde depremle sarsıldı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 18.27'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin yerin 11,88 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

KANDİLLİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 5

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,1 olarak duyurdu. Kandilli sarsıntının yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem nedeniyle Bingöl halkı panik yaşadı. Sarsıntı Bingöl'ün yanı sıra çevre illerde de hissedildi.

BİR DEPREM DE EGE DENİZİ'NDE

Bu depremin hemen ardından bu kez Ege Denizi AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre 4,5 ve 3,8 büyüklüğündeki depremlerle sallandı.

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