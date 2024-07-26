Prof. Dr. Okan Tüysüz'den büyük deprem uyarısı: Dört kent tehlikede

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz Kuzey Anadolu fayına dikkat çekerek, büyük deprem yaşanması muhtemel kentleri de sıraladı.

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Deprem uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, son dönemde fay hatlarındaki artan çalışmaları, beklenen büyük Marmara depremi ve güncellenen deprem haritası hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Tüysüz, Marmara depremiyle ilgili olasılıkları sıralarken, özellikle nüfus yoğunluğunun önemine dikkat çekti. Ayrıca, güncellenen deprem haritası ve artan çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdi.

Kayseri, Şanlıurfa, Bitlis, Van, Bingöl, Bursa ve Balıkesir gibi şehirlerde eş zamanlı olarak başlayan kazı çalışmaları hakkında TGRT Haber'den Zehra Maslak'a konuşan Prof. Dr. Okan Tüysüz, Marmara depreminin önemini bir kez daha hatırlattı.

DEPREM HARİTASI GÜNCELLENDİ

Fay hatlarında yapılan kazıların nedenlerini açıklayan Tüysüz, deprem haritasının güncellendiğini vurguladı. Aktif fay hatlarının sürekli hareket halinde olduğunu belirterek, özellikle Kuzey Anadolu Fay hattının Türkiye'deki en aktif fay hattı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin deprem tarihinde en yıkıcı depremlerin Marmara'da meydana geldiğini belirten Tüysüz, bu durumun en önemli nedenlerinden birinin nüfus yoğunluğu olduğunu ifade etti. Nüfus yoğunluğu arttıkça depremlerin yıkıcı olma olasılığının da arttığını söyleyen Tüysüz, binaların ve plansız şehirleşmenin de bu durumu etkilediğine dikkat çekti.

DÖRT KENTİ İŞARET ETTİ

Son olarak, stres biriktiren fay hatlarının geçtiği ve büyük depremlerin yaşanma ihtimalinin yüksek olduğu şehirleri sıralayan Tüysüz, İstanbul, Bingöl, Bursa ve Tunceli civarlarında büyük depremlerin olma olasılığının yüksek olduğunu belirtti.

KAYNAK: TGRT HABER