Trabzonspor, Stefan Savic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Trabzonspor, Stefan Savic ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı. Bordo-mavili takım Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada Savic'e sezonluk verilecek ücreti ve sözleşme açıkladı.

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''Serbest Statüde yer alan profesyonel futbolcu Stefan Savic ile 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlamıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; Her bir sezon için 2.500.000.-EUR garanti ücret ve 500.000.-EUR imza ücreti ödenecektir. Futbolcunun, 2025/2026 futbol sezonu tescil döneminde 5.000.000.-EUR, 2026/2027 futbol sezonunda 4.000.000.-EUR karşılığında serbest kalma hakkı bulunmaktadır. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır.''

Savic'in kariyeri

Profesyonel kariyerine Sırp ekibi BSK Borca'da başlayan Savic, daha sonra ülkenin köklü ekiplerinden Partizan'a transfer oldu. Burada gösterdiği performansın ardından Manchester City'ye transfer olan savunmacının Ada macerası kısa sürdü. 2012'de Serie A ekiplerinden Fiorentina ile anlaşan Savic, 2015'te LaLiga devi Atletico Madrid'e transfer oldu.

Kariyerinde 1'er kez Premier Lig, LaLiga, Sırbistan Süper Ligi kazanan Savic, Atletico Madrid ile 1 Avrupa Ligi ve 2 UEFA Süper Kupa kazandı. Tecrübeli oyuncu kariyerine Community Shield zaferi de ekledi.

Karadağlı stoper bu sezon Atletico Madrid ile 33 maçta forma giydi