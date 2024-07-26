Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu ağırladı

ABD Senatosu'nda konuşurken defalarca alkışlanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump tarafından ağırlandı.Abone ol
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Demokrat Başkan Joe Biden ve 5 Kasım ABD seçimlerinde Trump'a karşı yarışan Başkan Yardımcısı Kamala Harris'le görüştükten bir gün sonra, 2024 ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı, eski ABD Başkanı Donald Trump'la görüştü.
Netanyahu'nun eşi: "Sizi özledik"
Trump, Netanyahu ile eşi Sara Netanyahu’yu kapıda karşıladı. Sara Netanyahu, Trump'a "Sizi özledik" dedi.
Netanyahu'nun ofisinden görüşmeye ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Netanyahu, Trump ile yeniden yakınlaşmak istiyor
Netanyahu, Trump'ın Florida'daki tatil köyünde eski ABD Başkanı'nı ziyaret etti. Görüşme, Trump'ın Beyaz Saray'daki yıllarında yakın bir ittifak kuran iki lider arasındaki gerginliği azaltabileceği şeklinde yorumlandı.
Trump, soykırıma rağmen Netanyahu'dan vazgeçmedi
Trump'ın da Filistinlilere yönelik katliamlara rağmen Netanyahu'dan vazgeçmek istemediği yorumu yapıldı.