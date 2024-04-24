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Uğur Dündar gündem değişecek dedi paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

Uğur Dündar gündem değişecek dedi paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

Gazeteci Uğur Dündar, geçtiğimiz günlerde CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile sosyal medyada "Tarık Akan" ile ilgili polemik yaşamıştı. Dündar, sosyal medya hesabından meraklandıran bir paylaşımda bulundu.

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Son gülerde Kemal Kılıçdaroğlu ile yaşadığı polemik ve Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu ablası olan Dilara Gülatan’ın açtığı ve kaybettiği babalık davasıyla gündeme gelen Uğur Dündar, sosyal medya hesabından meraklandıran bir paylaşımda bulundu.

Daha sonra Müge Anlı’nın programına katılan Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, ablasının babası olarak Uğur Dündar olabileceğini iddia etmişti. Gazeteci Uğur Dündar, Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'nun ablası Dilara Gülatan'ın açtığı babalık davası hakkında açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Dündar, "Hayatınızda hiç tanımadığınız, elini dahi tutmadığınız bir kadın, bir yalan uyduruyor ve sizden çocuğu olduğu iftirasını atıyor. Ve kendinizi mahkemede buluyorsunuz" dedi. "Mahkeme, sizi ve kızınız olduğunu iddia edilen kişiyi Adli Tıp Kurumu'na sevkediyor" diyen Dündar, "Tam teşekküllü bir devlet hastanesinde kan örneğiniz mahkemenin istediği şekilde alınıyor. Aylarca bekliyorsunuz. Sonuçta Adli Tıp Raporu sizi doğruluyor. Karşı tarafın biyolojik babalık iddiası reddediliyor" ifadelerini kullandı.

Dündar, DNA testinin olumsuz çıktığını ve konunun kendisi için kapandığını duyurmuştu.

Uğur Dündar, sosyal medya hesabından herkesi merakta bırakan bir paylaşımda bulundu.

İşte Dündar'ın paylaşımı;

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