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Yaşar Güler'den 'Eurofighter' yanıtı: Adam döner kesiyor, sonra soracağız

Yaşar Güler'den 'Eurofighter' yanıtı: Adam döner kesiyor, sonra soracağız

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Meclis'teki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sonrası bir gazetecinin Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Eurofighter konusunda bir görüşmelerinin olup olmayacağı sorusuna yanıt verdi.

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Meclis'te düzenlenen resepsiyona, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de katıldı. Resepsiyon sonrası bir gazeteci, Yaşar Güler'e Eurofighter ile ilgili Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir görüşme olup olmayacağı ile ilgili soru yöneltti. 

Yaşar Güler bu soruya, "Adam döner kesiyor, döner işi bittikten sonra soracağız. Onlarla ilgili gelişmeler devam ediyor." şeklinde yanıt verdi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, dün İstanbul ziyaretinde bir dönercide, döner keserek objektiflere poz vermişti.

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