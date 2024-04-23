Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel ile TBMM'de ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de "Özgür Özel'le görüşecek misiniz?" sorusuna, Erdoğan, "Özgür Özel'in benimle görüşme talebi oldu. İnşallah en kısa zamanda bir araya gelişi de gerçekleştiririz." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel'den görüşme talebi geldiğini belirterek, "En kısa zamanda bir araya gelişi gerçekleştiririz." dedi.

TBMM'DE BİR ARAYA GELDİLER

Açıklamanın hemen ardından Başkan Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel TBMM'de bir araya geldi.

Özel görüşme için tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu'nda "Özgür Özel'le görüşecek misiniz?" sorusunu yanıtladı. Erdoğan, "Özgür Özel'in benimle görüşme talebi oldu. İnşallah en kısa zamanda bir araya gelişi de gerçekleştiririz. Ayaküstü olacak işler değil bunlar" dedi.