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Çanakkale'de 43 düzensiz göçmen ve 4 göçmen kaçakçısı yakalandı

Çanakkale'de 43 düzensiz göçmen ve 4 göçmen kaçakçısı yakalandı

Çanakkale'de polisin düzenlediği operasyonda, 43 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

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Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile İstihbarat Şube müdürlüklerine bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu 2 araçta Afganistan uyruklu 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Operasyonda 11 can yeleği ve 30 bin 400 lira ele geçirildi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

İnsan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan H.T, H.Z, M.K. ve E.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

Şüphelilerden E.G. adli kontrolle serbest bırakılırken, diğer 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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