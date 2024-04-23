Cübbeli Ahmet, cemaati beklemeden yeni şeyhi ilan etti

İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç Efendi'nin vefatının ardından, cemaatin geleceği merak konusu olmuştu. Bu süreçte, daha önceden cemaatten atıldığı açıklanan Cübbeli Ahmet'in, İsmailağa Cemaati'nin yeni şeyhinini cemaatin önde gelenlerini beklemeden ilan etmesi dikkat çekti. Cübbeli Ahmet, YouTube kanalı üzerinden yaptığı açıklamada, Denizli vekili İbrahim Uslu'nun cemaatin yeni şeyhi olarak seçildiğini duyurdu.

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İsmailağa Cemaati'nin şeyhi Hasan Efendi'nin vefatının ardından liderlik konusu gizemini korurken, Cübbeli Ahmet, cemaatin ileri gelenlerini beklemeden İbrahim Uslu'yu yeni şeyh olarak ilan etti.

Cübbeli Ahmet Hoca'nın açıklamasına göre, İbrahim Uslu şeyhlik görevini üstlenmeden önce istihare yaparak bu önemli sorumluluğu kabul etti. Cemaat üyeleri tarafından yapılan arzuhale istinaden bu karar alındı. Cübbeli Ahmet Hoca, Hüseyin Avni, Mustafa Özşimşekler ve Emre Altınkum gibi isimlerin de bulunduğu topluluk, yeni şeyhlerini bağlılıkla kabul ettiklerini ifade ettiler.

İsmailağa Cemaati'nin kurucusu Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi'nin vefatından sonra cemaate Hasan Kılıç Efendi liderlik etmişti. Uzun yıllar cemaate hizmet eden Hasan Efendi, 93 yaşında Hakk'a yürümüştü