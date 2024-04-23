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Cumhurbaşkanı Erdoğan-Özgür Özel görüşmesinin tarihi belli oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gelecek hafta görüşmeyi planladığını belirterek, "Kendilerinden randevu talep edeceğiz. Anayasa ile ilgili birtakım talepler ileteceğini söyledi, tabii ki TBMM müzakere zeminidir, her zaman liderler birbirleriyle konuşur." dedi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gelecek hafta görüşmeyi planladığını belirterek, "Kendilerinden randevu talep edeceğiz. Anayasa ile ilgili birtakım talepler ileteceğini söyledi, tabii ki TBMM müzakere zeminidir, her zaman liderler birbirleriyle konuşur." dedi.

Özel, TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü dolayısıyla TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleşen özel oturumun ardından kuliste gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak dönüşünde yaptığı açıklamada, "Yenilikçi ve özgürlükçü anayasa konusunda CHP'nin destek vereceği inancındayım" ifadelerini kullandığının hatırlatılması üzerine Özel, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün değişimden bahsediyor olmasının, CHP'nin siyasetin diline egemen olduğunu gösterdiğini" söyledi.

Özel, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'yla önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz, kendilerinden randevu talep edeceğiz. Anayasa ile ilgili birtakım talepler ileteceğini söyledi. Tabii ki TBMM müzakere zeminidir, her zaman liderler birbirleriyle konuşur. Meclis Başkanı da bir ziyaret yapacağını söyledi. Birisinin 'anayasayı değiştirelim' demesi için değiştireceğiniz anayasayı sonra ne yapacaksınız... Uymak için değiştireceksiniz değil mi? Geçen sefer değiştirilen anayasaya neden uymuyorsunuz? Bir anayasa, uymamak için değiştirilir mi? Eğer anayasayı değiştirecekseniz, önce uyduğunuzu görmemiz lazım.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymamak, Anayasa Mahkemesi kararlarına uymamak, birinci derece mahkemesine Anayasa Mahkemesini ezdirmek, Meclis'e birinci derece mahkemelerinden, Anayasa Mahkemesi kararının hilafında buyruk yollamak ve bunu uygulattırmak hangi anayasaya uymak? Anayasa ayaklar altında. O yüzden ikimiz de gündemlerimizi konuşacağız, elbette müzakereler, görüşmeler olur liderler arasında ama bir şey uymamak için değiştirilmez. Bir şeyi değiştirmek istiyorsanız önce mevcuduna uyun da onu görelim."

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