Almanya ile Çin arasında casus krizi: "İddialar çok ciddi"

Berlin hükümeti, üç Alman vatandaşına yönelik Çin casusluğu iddialarını "çok ciddi" olarak nitelendirdi. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, "bu Avrupa demokrasisine içeriden bir saldırıdır" dedi. Çin Dışişleri Bakanlığı ise iddiaların "aldatmaca" olduğunu ve Çin'i itibarsızlaştırmaya yönelik ortaya atıldığını söyledi.

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Almanya'da üç kişinin Çin için casusluk yaptıkları iddiasıyla tutuklanmasının ardından Berlin hükümeti açıklama yaptı. Hükümet açıklamasında, aşırı sağcı bir Alman milletvekilinin yardımcısının Çin için casusluk yaptığı iddialarını "çok ciddi" olarak nitelendirildi ve kapsamlı bir soruşturma yapılması çağrısında bulunuldu.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, "Avrupa Parlamentosu'ndan Çin için casusluk yapıldığı doğrulanırsa, bu Avrupa demokrasisine içeriden bir saldırıdır" dedi.

Feaser, "Böyle bir çalışanı istihdam eden herkes de bunun sorumluluğunu taşır" diye ekledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Almanya'da Çin casusluğu yapıldığına dair haberleri reddederek, bu tür "aldatmacaların" Çin'i itibarsızlaştırmaya yönelik olduğunu söyledi.

Bakanlık sözcüsü Wang Wenbin, basın toplantısında yaptığı açıklamada Çin'in her zaman diğer ülkelerin içişlerine karışmama ilkesine bağlı kaldığını ve Alman tarafındaki "ilgili personelin" Soğuk Savaş zihniyetini terk etmesini umduğunu belirtti.

Wenbin, "Almanya'nın sözde casus tehdidiyle Çin'e karşı siyasi söylemleri maniüle etmeyi bırakmasını umuyoruz" dedi.

Alman savcılar dün tutuklanan üç Alman vatandaşının, askeri amaçlarla kullanılabilecek hassas teknolojileri Çin gizli servisi MSS'ye teslim ettiklerinden şüphelenildiğini belirtmişti.

Açıklamada, Herwig F., Ina F. ve Thomas R.'nin Haziran 2022'den önce MSS için çalıştıklarının tespit edildiği açıklanmıştı.