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Meral Akşener'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Meral Akşener'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

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Akşener, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, 23 Nisan'ın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde, kuvvetin milletin iradesine, makamın milletin kalbine, geleceğin de milletin evlatlarına ait olduğunu tüm dünyaya ilan ettikleri gün olduğunu belirtti.

Meral Akşener, mesajında şunları kaydetti:

"İstiklalimiz ve istikbalimiz için Birinci Meclisimizin çatısı altında toplanan tüm kahramanlarımızın aziz hatırası önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürkümüz'ün açtığı yolda, gösterdiği hedefe, durmadan yürüyen küçük hanımların ve küçük beylerin, Cumhuriyetimizin en kıymetli mirasçıları olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun."

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