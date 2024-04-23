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Casper'dan nisan ayı kampanyası

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Casper'dan nisan ayı kampanyası

Casper, nisan ayı sonuna kadar Excalibur dizüstü bilgisayarlarında yüzde 10 indirim kampanyası başlattığını duyurdu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, bilgisayarda güç ve performans, hem oyuncular hem de profesyoneller için vazgeçilmez unsurlar arasında başı çekiyor. Rekabet unsurlarının en üst düzeyde olduğu oyun dünyasında, rakiplerini alt etmek isteyen birçok oyunseverin veya üstün ve kaliteli çıktılar elde etmek isteyen profesyonellerin ihtiyaçlarına uygun bilgisayarları kullanmaları, önem taşıyor.

Güç ve performansa, trend tasarımlarla ulaşma hayali kuran birçok kullanıcının tercihi olan Excalibur, bahara özel yepyeni bir kampanya başlattı. Nisan ayının sonuna kadar sürecek kampanya, casper.com.tr'de geçerli olmak üzere Excalibur dizüstü bilgisayarlarda yüzde 10 indirim avantajı sunuyor.

Excalibur, gün geçtikçe rekabetin arttığı bir arenaya dönüşen oyun dünyasında, güç ve performanstan vazgeçemeyen oyun tutkunlarının imdadına yetişiyor.

Excalibur, rekabet unsurlarının heyecanla ve aksiyonla harmanlandığı oyunlarda mücadeleleri kazanmak isteyen oyunseverlerin ihtiyaçlarını gaming laptoplarıyla karşılıyor. Intel'in 14. nesil dahil birçok işlemcisi ve en yeni RTX 40 serisi NVIDIA ekran kartları ile kişiselleştirilebilen Excalibur laptoplar, sahip oldukları üstün performans ile kullanıcılarını bir üst seviyeye taşıyor.

Kullanıcıların tüm ihtiyaçlarına binlerce konfigürasyon seçeneğiyle cevap veren Excalibur'un indirime giren modelleri arasında G911, G870 ve G770 yer alıyor.

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