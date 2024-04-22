Cübbeli Ahmet Hoca, İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ın vefatı sonrası konuştu

İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç ile "rabıta" tartışmasıyla bilinen ve İsmailağa Cemaati'yle ilişkiği koparılan Cübbeli Ahmet Hoca, Hasan Kılıç'ın vefatıyla ilgili açıklama yaptı.

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Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'la ilgili açıklama yaptı. Cemaatle yaşadığı rabıta tartışması ile bilenen ve cemaatle ilişiği kesilen Ünlü, "En son olayda 'gelmesin' buyurdu, gelmedik. 'Onda da bir hayır var' dedik. Dolayısıyla bir alem ölmüş gibi, bir cihan yıkılmış gibi üzülmek lazım. Biz onu Allah için sevdik." dedi.

İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç, böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybetti. Cübbeli Ahmet Hoca da Kılıç'ın vefatına ilişkin sosyal medya hesabı YouTube'dan bir açıklama yayınladı.

"BÜYÜK BİR HÜZÜN İÇİNDEYİZ"

Cübbeli Ahmet Hoca, "Hayırlı haberler bekliyorduk ama ecele çare yok. Şimdi büyük bir hüzün içindeyiz. Bir alimin ölmesi bir alemin ölmesidir. Hasan Efendi Hocamız, ilmi faziletiyle bıraktığı yüzlerce, binlerce vekilin başıydı. Hepimiz kendisine saygı ve hürmetle tabiydik." ifadelerini kullandı.

"EN SON OLAYDA 'GELMESİN' BUYURDU, 'ONDA DA BİR HAYIR VAR' DEDİK"

Son dönemde İsmailağa Cemaati'yle yaşadığı rabıta tartışmasına da değinen Cübbeli Ahmet Hoca, "En son olayda 'gelmesin' buyurdu, gelmedik. 'Onda da bir hayır var' dedik, hocamızın beyanında. Dolayısıyla bir alem ölmüş gibi, bir cihan yıkılmış gibi üzülmek lazım. Biz onu Allah için sevdik." dedi.