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Oyundan çıkan Edin Dzeko, doğrudan soyunma odasına gitti

Oyundan çıkan Edin Dzeko, doğrudan soyunma odasına gitti

Fenerbahçe'nin Sivasspor'a konuk olduğu lig maçının 71. dakikasında oyundan çıkan Edin Dzeko direkt olarak soyunma odasına gitti. Yıldız futbolcu daha sonra ise soyunma odasına geri döndü.

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Süper Lig'de Sivasspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de dikkat çeken bir olay yaşandı.

Fenerbahçe'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Edin Dzeko, 71'de oyundan çıktı ve yerini Serdar Dursun'a bıraktı.

Edin Dzeko, değişiklik sonrası doğrudan soyunma odasına gitti. Bosnalı golcü, daha sonra kulübeye geri döndü.

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