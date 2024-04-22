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Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş'a hoca önerisi!

Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş'a hoca önerisi!

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Rıza Çalımbay,"Dışarıdan bir antrenör getirmezlerse, teknik direktörlüğe en yakın isim Serdar Topraktepe. Bizimle de çalıştı. Yetkin bir insan." dedi.

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Rıza Çalımbay, Radyospor'a gündemi değerlendirdi. Çalımbay, Samet Aybaba'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya ise sert tepki gösterdi.

RIZA ÇALIMBAY: "HİÇBİR ZAMAN BİR TAKIMA ÇÜRÜK DENMEZ"

Rıza Çalımbay, Samet Aybaba'nın "İşimiz çok zor, elimizde kötü, çürümüş bir takım var." sözleriyle ilgili olarak, "Hiçbir zaman bir takıma çürük denmez. Ellerinde fırsat vardı, değiştirebilirlerdi. Transfer yapabilirlerdi. Yaptılar zaten. Formsuz olabilir, başka bir şey olabilir; ama çürük denmez. Bir takıma çürük demek doğru değil. Doğru bir yaklaşım değil. Beşiktaş'ın her zaman hedefi şampiyonluktur. Dışarıdan bir antrenör getirmezlerse, teknik direktörlüğe en yakın isim Serdar Topraktepe. Bizimle de çalıştı. Yetkin bir insan. Elindeki oyuncular da iyi. Bence Beşiktaş'ı uzun vadede çalıştırabilir, iyi şeyler yapabilir" ifadelerini kullandı.

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