Beko, Eurocucina 2024 Fuarı’nda ankastre ürünlerini tanıttı 'Sağlıklı Pişirme Köşesi' konsepti

Beko, Milano'da düzenlenen Eurocucina 2024 Fuarı'nda sürdürülebilir ve yenilikçi ankastre ürün serisini ve "Sağlıklı Pişirme Köşesi" konseptini tanıttı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Beko, 16-21 Nisan'da gerçekleşen fuarda yeni tasarımlarını ve enerji verimliliğine odaklanan teknolojilerini sergiledi.

Geniş hacimli Amerika tipi bulaşık makinesi, pizza tabağı ve şarap kadehleri gibi ekstra büyük eşyalar için tam yük kapasitesini en üst düzeye çıkarırken temizleme ve kurulama performansı ile de dikkati çekiyor. Yeni tasarım, özel temizleme jetleri ve üçüncü sepeti ile artık sadece çatal bıçak takımı için değil, aynı zamanda kaseler ve fincanlar için de ekstra alan sağlıyor.

AquaPower yıkama sistemi ile maksimum kapsama alanı ve üstün temizleme performansı sunan bulaşık makinesi, CornerIntense teknolojisi ile püskürtme kollarının hareketli ekseni sayesinde her köşeye ulaşıyor. Isı pompası teknolojisine sahip makineler, A-20 enerji sınıfında yer alarak tüm programlarda yüzde 25'e varan enerji tasarrufu sağlıyor.

"iF Design" ödülü kazanan Midnight ankastre serisi ise AeroPerfect teknolojisi ve Wi-Fi HomeWhiz akıllı ev uygulaması özellikleriyle fırınlar, indüksiyonlu ocaklar ve davlumbazları içeriyor.

Ayrıca, 75 cm genişliğindeki No Frost ankastre kombi buzdolabı, 28 dBA ses düzeyi ve A sınıfı ses seviyesiyle yüksek kapasiteli ihtiyaçlara hitap ediyor. HarvestFresh teknolojisi ile meyve ve sebzelerin vitamin değerlerini koruyan buzdolabı, Metal Backwall özelliğiyle de dayanıklılık ve uzun ömürlü kullanım sunuyor.

Energyspin teknolojisine sahip çamaşır makineleri, özel tambur hareketleri sayesinde deterjanların su içinde daha hızlı ve etkin çözünmesini sağlıyor. Bu teknoloji, en çok tercih edilen yıkama programlarında yüzde 35'e kadar enerji tasarrufu sunarken, 9 kilogram ve 1400 rpm kapasiteli makineler Avrupa ve Türkiye'deki yeni enerji etiketleme yasalarına uygun olarak A sınıfı standartlarının yüzde 50 altında enerji kullanıyor.

"Müşterilerimize kusursuz mutfak deneyimi sunmayı amaçlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Akın Garzanlı, dünya mutfak aletleri pazar büyüklüğünün 2023’te 280 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Türkiye'nin dünya fırın üretiminin yüzde 10'undan fazlasını gerçekleştirdiği bilgisini paylaşan Garzanlı, "2023 yılında Türkiye'de üretilen mutfak aletlerinin yaklaşık yüzde 65'i ihraç edildi. Şirketimiz 122 ülkeye mutfak ürünleri ve teknolojileri ihraç ediyor. Türkiye'nin bu pazardan daha fazla pay alabilmesi için yatırımlarımızı artırıyoruz. Avrupa beyaz eşya pazarının yaklaşık yarısını oluşturan ankastre kategorisinde son dönemde minimalist tasarımlar, akıllı mutfak teknolojileri, sürdürülebilir malzeme kullanımı ve kişiselleştirilmiş mutfaklar ön plana çıkıyor. Beko markamızla Avrupa'da beyaz eşyadaki liderliğimizi, ankastre kategorisinde sunduğumuz kaliteli, sürdürülebilir, yenilikçi ve şık ürün alternatiflerimiz ve istikrarlı sürdürdüğümüz pazar payı artışlarımız ile pekiştirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Garzanlı, Arçelik ve Whirlpool EMEA’nın Avrupa operasyonlarını birleştiren Beko Europe şirketinin kuruluşu sonrası katıldıkları ilk fuarın Eurocucina 2024 olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu yıl Beko markamızın yanı sıra Beko Europe ile bünyemize katılan, tasarım, modern yaşam ve inovasyon odaklı Whirlpool, Indesit ve Hotpoint markalarıyla da Eurocucina'dayız. Whirlpool dünyanın önde gelen beyaz eşya üreticilerinden biri olarak yenilikçi teknolojileri, şık tasarımları ve geniş ürün yelpazesiyle kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunuyor.

Indesit İtalya'da beyaz eşya pazarına liderlik ediyor. Hotpoint markası ise İngiltere'de 1911'den beri çamaşır makinesi pazarının ve İtalya'da ankastre pişirme teknolojileri pazarının lideri konumunda. Şirketimize yeni katılan markalarla birlikte sürdürülebilirliği iş stratejimizin merkezinde tutmaya devam edeceğiz. Geleceğin mutfaklarını bugünden tüketicilerimizle buluşturma hedefiyle tasarımından materyal kullanımına, enerji ve su verimliliğinden israfı önleyen teknolojilere odaklanarak müşterilerimize kusursuz mutfak deneyimi sunmayı amaçlıyoruz."