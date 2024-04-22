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İsrail saldırılarını 199 gündür sürdürüyor! Gazze'de can kaybı 35 bine yaklaştı

İsrail saldırılarını 199 gündür sürdürüyor! Gazze'de can kaybı 35 bine yaklaştı

İsrail ordusunun Gazze'de düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı saat 24 saat içinde 54 daha artarak 34 bin 151'e çıktı.

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 54 artarak 34 bin 151'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 199 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 54 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 104 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bin 151'e, yaralı sayısının da 77 bin 84'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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