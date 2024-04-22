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Arnavutköy'de temel kazısı sırasında yol çöktü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Arnavutköy'de temel kazısı sırasında yol çöktü

Arnavutköy'de, bir inşaatın temel kazısı sırasında yol çökmesi sonucu bitişikte bulunan binada yaşayan vatandaşlar tahliye edildi.

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Alınan bilgiye göre, 20 Nisan'da akşam saatlerinde Boğazköy İstiklal Mahallesi'nde binanın temel kazısı sırasında, yoğun yağışın da etkisiyle yol çöktü.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve zabıta ekipleri, güvenlik önlemleri aldı.

Çökme sonucu cadde trafiğe kapanırken, yolun kenarında bulunan 3 katlı apartmanda yaşayan 17 kişi tahliye edilerek, yakınlarının yanına yerleştirildi.

Herhangi bir hasarın oluşmadığı binada güçlendirme çalışmaları ile yolun zarar gören kısmının inşaat sahipleri tarafından yapılacağı öğrenildi.

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